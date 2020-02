La migration printanière des batraciens n’étant plus très loin, l’ASBL Enghien Environnement – Nature et Transition en partenariat avec le service Environnement de la ville d’Enghien, Natagora et le soutien de la Région wallonne (DNF) organisent des activités en février et mars relatives à la protection et à la sensibilisation de ces derniers. En voici le détail.

Le dimanche 16 février, de 14h30 à 17h : séance d’information pour petits et grands sur les opérations de sauvetages des batraciens à l’annexe de la maison Jonathas. Au programme : dans un premier temps, découverte des ces petits individus qui sortent de leur torpeur à la fin de l’hiver. Qui sont-ils ? Pourquoi se réveillent-ils ? Que font-ils ? Présentation-conférence avec support visuel par Jacqueline Delforge. Jacqueline profitera également de l’occasion pour parler des mares et répondre à vos questions sur le sujet. La deuxième partie portera sur les explications concernant les opérations de sauvetage lors de la migration de mi-février à fin mars. Ils recherchent chaque année des volontaires. Si vous désirez de plus amples informations à ce sujet ou vous inscrire, rejoignez-les ce 16 février.

Du samedi 15 février au dimanche 29 mars, à partir de 19h30, opérations sauvetage des batraciens dans le bois de Strihoux.

Les opérations en elles-mêmes consistent à aider les amphibiens à traverser la route. Depuis 25 ans, cette assistance a lieu tous les soirs durant cette période à partir du coucher du soleil (soit +/- à partir de 19h30) jusque 21h30. Le rendez-vous est donné au carrefour entre la Drève du Corps de Garde, la Drève du Tarin et la Drève de l’Etang. Un tronçon de la Drève de l’Etang sera fermé à la circulation par arrêté de police.

Les opérations ne sont pas annulées en cas de pluie. C’est d’ailleurs lors des soirs humides, lors d’un « temps de grenouilles », que nos batraciens sortent le plus et que les petites mains sont les plus demandées pour les faire traverser sans danger. Par contre, en dessous de 7°C, l’activité sera annulée. Un message informant l’annulation de l’activité sera posté sur la page facebook de l’événement.

Matériel à prévoir : vêtements chauds et imperméables, dossard réfléchissant et tout autre équipement permettant aux voitures de vous repérer facilement dans le noir, gants, lampe de poche et un seau à fond plat.