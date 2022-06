Lors du dernier conseil communal d’Enghien, il a été question de développement touristique. Comme ailleurs, l’assemblée a adopté la convention qui fixe les modalités pratiques d’un partenariat avec la Province concernant la maintenance du balisage de "la Wapi à pied et à vélo". Ce partenariat implique que la province du Hainaut assure la maintenance du réseau. Elle prendra en charge les coûts de gestion du logiciel ainsi que les coûts logistiques et de main-d’œuvre pour intervenir sur le terrain. La Ville d’Enghien, de son côté, prendra en charge la fourniture des poteaux et balises dont les services provinciaux auront besoin pour assurer la maintenance du balisage.