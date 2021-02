En début de semaine, la zone de police Sylle et Dendre a procédé à de nouveaux contrôles radar en différents endroits du vaste territoire couvert par celle-ci. Ces contrôles routiers se sont concentrés sur des axes où la vitesse maximale autorisée est respectivement de 90km/h et de 50km/h.

Le long de la chaussée d'Ath, à Enghien, 54 des 657 véhicules ayant fait l'objet d'un contrôle radar roulaient au-dessus des limitations permises (90km/h). Parmi les 8% d'usagers de cette route en infraction figure le conducteur d'un engin motorisé qui, au moment d'être flashé, circulait à une vitesse de 154km/h.

La zone de police Sylle et Dendre indique que ce motord épris de vitesse sera renvoyé devant le juge du tribunal de police qui, en plus de lui infliger une amende pénale allant de 80€ à 4000€, pourrait prononcer à son encontre une déchéance obligatoire du droit de conduire pour une durée s'étalant de 8 jours à cinq ans à la suite de cet important excès de vitesse. Le pilote concerné roulait, en effet, plus de 40km/h au-dessus de la vitesse autorisée sur ce tronçon de la N7 où le 90km/h est en vigueur.

Des contrôles ont également été effectués sur la chaussée Brunehaut, à Jurbise, où la limitation est de 50km/h. Sur les 176 véhicules dont la vitesse a été mesurée par le radar à cet endroit, 100 ne respectaient pas la vitesse indiquée sur les panneaux, soit 57% des conducteurs dont le plus pressé circulait à 80km/h.

Si vous pensez être parmi les conducteurs contrôlés en infraction, voyez par vous-même ce qu’il pourrait vous en coûter via le calculateur "amendes" disponible via le site de l’agence wallonne de la sécurité routière : http://www.tousconcernes.be/outil/calculateur-amendes/