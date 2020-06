Deux personnes originaires de la cité d’Arenberg ont été placées sous mandat d’arrêt dans le cadre de cette opération diligentée par la zone de police des Collines

La lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants figure parmi les priorités du plan zonal de sécurité 2020-2025 de la zone de police des Collines. En début de semaine, le service d’enquêtes et de recherches (SER) de celle-ci a démantelé un important trafic de drogue en collaboration avec les zones de police voisines Haute Senne / Sylle et Dendre.

Au total, pas moins de cinq perquisitions ont été effectuées à Enghien et à Neufvilles dans le cadre d’un trafic de cocaïne organisé à partir de la cité d’Arenberg et qui arrosait les entités d’Enghien, d’Ath et de Lessines. Le résultat est positif puisque trois personnes originaires d’Enghien ont été privées de liberté et deux d’entre-elles ont été placées sous mandat d’arrêt. La troisième personne a été relaxée sous conditions.

Les saisies sont importantes: le SER a mis la main sur une somme d’argent de 22.850€ mais également sur des produits stupéfiants (10 grammes de cocaïne), sans oublier du matériel de conditionnement dont une balance de précision, une arme à feu ainsi que sept GSM !

Lors de cette opération fructueuse, une voiture a également été saisie. Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook, la zone de police des Collines précise que l’enquête se poursuit.

B.D