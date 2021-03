A l'unanimité, le conseil communal vient d'adopter une charte de la convivialité et de la ruralité. ayant pour objectif de contribuer au bien vivre ensemble sur le territoire enghiennois. Présentée par le groupe En Mouvement, celle-ci rassemble en une petite trentaine de pages les éléments essentiels à la compréhension de la vie rurale et de son rythme.

"Cette charte a été élaborée pour permettre aux nouveaux habitants, aux néo-ruraux, mais également aux habitants des villages, de mieux comprendre et d'accepter les impératifs de la vie à la campagne. Néanmoins, elle se veut évolutive, ce qui signifie que des adaptations et modifications y seront apportées si nécessaire", explique Jean-Yves Strubois, échevin de l'Agriculture et de la Ruralité.

Et ce dernier d'ajouter que la charte soumise au vote reflète la réelle volonté de rapprocher tous les citoyens de l'entité de Petit-Enghien à Marcq en passant par Labliau et la cité d'Arenberg. Elle invite chacun d’entre eux à s’engager pour améliorer le cadre de vie au plus grand bénéfice du plus grand nombre.

"Quitter la ville pour la campagne revient aussi à changer de mode de vie et implique une faculté d'adaptation afin de pouvoir se mettre au diapason des us et coutumes de la destination choisie. La vie à la campagne recèle certaines particularités par rapport auxquelles il convient de se montrer tolérant pour le bien collectif. Bien appréhender le milieu rural permettra plus facilement de faire appliquer les droits et devoirs de chacun", peut-on lire dans la partie introductive de cette charte.

"Celle-ci n'est pas un règlement mais suggère le respect et l'engagement des deux protaganistes que sont l'agriculteur et l'habitant", poursuit Jean-Yves Sturbois. Au travers de cette charte, la population dispose d'informations pratiques (légilastions, réglements, etc.) et de précieux conseils lui permettant d'adopter les bons réflexes tout en banissant les mauvaises habitudes comme celles par exemple qui consistent à brûler des déchets dans son jardin au risque d'incommoder ses voisins.

Cette charte aborde différentes thématiques qui vont du respect de l'environnement et de la propreté publique en passant par la tonte des pelouses et la gestion des déchets verts, la propreté des routes et des fossés, l'épandage d'effluents et de lisier ou encore en matière de mobilité, qu'elle soit douce ou pas, les règles de conduite qui prévalent en milieu rural.

Le document se penche aussi sur la problématique des chats errants et de leur prolifération dans certains quartiers tout en rappelant aux propriétaires de chiens que le règlement général de police leur impose de les tenir en laisse sur la voie publique. D'autres sujets y sont évoqués telles que les modalités régissant la pratique de la chasse et de la pêche,

Dans la continuité de cette charte, il sera proposé de mettre en place une assemblée hybride, forum de la ruralité, composée à part égale de représentants politiques, d'experts (agriculteurs, acteurs de la ruralité) et de citoyens tirés au sort, afin de proposer des initiatives concrètes destinées à améliorer encore et toujours le bien-vivre ensemble. D'autre part, un observatoire de l'agriculture devrait voir le jour sur le sol enghiennois afin d'offrir un lieu d'échange et de dialogue entre les agriculteurs locaux et les autorités communales.