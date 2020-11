Enghien: une grand-mère agressée chez elle par trois faux facteurs Pays Vert M. Del. Trois individus malintentionnés ont colsonné une grand-mère et son petit-fils. Ils étaient à la recherche d'un coffre contenant de l'argent. © GUILLAUME JC

Un vol avec violence s'est produit ce samedi matin à Enghien. Trois personnes déguisées en facteurs se sont ainsi présentées au domicile d'une dame qui était avec son petit-fils. Cette dernière a ouvert la porte et les trois individus lui ont prétexté avoir un colis à lui remettre et qu'il fallait signer un document.



Les individus malintentionnés ont expliqué à la victime ne pas avoir de stylo pour elle signer le document. Elle s'est alors retournée pour aller en chercher un chez elle et c'est à ce moment que les violents l'ont bousculé. La victime a ainsi été plaquée au sol et colsonnée. Le petit-fils, qui a assisté à la scène, a lui aussi été colsonné.



Les trois hommes ont alors demandé à la victime où se trouvait son coffre. Deux ont ainsi fouillé la maison pendant que le troisième surveillait les victimes. Ils ont finalement trouvé une enveloppe avec de l'argent. Avant de quitter les lieux, ils en ont encore profité pour mettre la main sur le téléphone portable de la grand-mère.



Une enquête est en cours. Le parquet de Mons, division de Tournai, signale que toute information utile relative à cette affaire peut être communiquée aux forces de l'ordre.