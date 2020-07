Les cafetiers et restaurateurs peuvent utiliser des portions de l'espace public pour créer ou agrandir leur terrasse.

Pour atteindre les places de parking qui se situent entre ces deux espaces piétons, il faut emprunter la rue des Augustins et remonter la rue de la Fontaine qui est mise à double sens dans sa partie haute. La Grand Place n’est plus accessible via le Petit Parc. En venant de la rue du Château, les véhicules doivent tourner à droite vers le Petit Parc. La partie de la Grand Place située devant l’Hôtel de Ville n’est accessible qu’en passant devant l’établissement le Rembrandt.



Des terrasses sont également prévues à la rue de Bruxelles. Un accord préalable du gestionnaire de cette voirie est cependant nécessaire. "Cet accord a été demandé au SPW qui nous a assuré de sa collaboration dans ce projet. Les aménagements seront mis en place dès réception de celui-ci."



Ces différents aménagements sont prévus pour toute la période estivale mais seront évalués régulièrement au cas par cas. Si des situations d’insécurité ou de manque de respect des règles fixées étaient constatées, la Ville reviendra à la situation antérieure.



"Nous rappelons que le parking du Petit Parc reste accessible ainsi que celui qui se situe à l’arrière du Centre administratif. Ils sont tous les deux sont très proches du centre-ville. Pendant la période estivale, ils répondent largement aux besoins des clients des commerces enghiennois. La zone bleue 2h a été réactivée à partir de ce premier juillet à la rue de Bruxelles, à la rue d’Hérinnes, sur une partie de la Grand-Place, du Vieux Marché et du plateau de la gare."

Comme de nombreuses autres communes wallonnes et bruxelloises, la Ville d'Enghien ne reste pas insensible à la détresse du secteur Horeca, durement impacté par la crise du Covid-19.Pour venir en aide à tous ces cafetiers et restaurateurs, la commune les autorise à utiliser des portions de l’espace public afin de créer ou d’agrandir les terrasses., expliquent Olivier Saint-Amand, bourgmestre, et Francis De Hertog, échevin du Commerce.Des règles ont néanmoins été fixées à ces établissements.Cette occupation de l’espace public aura également des répercussions temporaires sur la mobilité en centre-ville.La circulation se voit dès lors modifiée.