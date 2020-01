La chanteuse française se produira en concert le dimanche 12 juillet au cœur du domaine d’Arenberg

Alors que la billetterie en ligne est déjà ouverte depuis plusieurs semaines, les organisateurs du festival LaSemo viennent de dévoiler sur leur page Facebook les premiers noms des artistes qui se produiront l’été prochain dans le cadre prestigieux du parc d’Enghien.

Avec la chanteuse française Vanessa Paradis parmi les têtes d’affiche, l’édition 2020 programmée les 10, 11 et 12 juillet prochains, s’annonce très prometteuse. L’interprète de Joe Le Taxi sera en concert le dimanche soir sur la grande scène située à l’arrière du château. A l’affiche, on retrouvera également des groupes comme les Cowboys Fringants, La Rue Kétanou et L.E.J

B.D