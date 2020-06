Pas moins de 16 séances se sont remplies en quelques heures pour Ceci n’est pas LaSemo, balade spectacle organisée cet été au coeur du superbe parc d’Enghien. Suite à l'engouement du public, l'événement a été prolongé du 10 au 12 juillet et décliné sur deux soirées supplémentaires.



Ceci n’est pas LaSemo, promenade spectacle organisée dans le bucolique parc d’Enghien les 10, 11 et 12 juillet, a suscité un large engouement de la part du public. Les 16 premiers départs de ce parcours culturel en pleine nature, organisés par groupe de 200 personnes, ont été complets en quelques heures. L’équipe du festival LaSemo, à la tête de cet événement sur-mesure, répond à la forte demande du public en organisant quatre séances supplémentaires le vendredi et quatre balades spectacles nocturnes le vendredi et samedi soir. Un beau succès pour cette réadaptation du festival en une initiative covid-friendly. “Le projet a été lancé il y a seulement deux semaines et est un réel challenge pour notre équipe” souligne Samuel Chappel, directeur du festival LaSemo. “Notre motivation est d’autant plus renforcée par l’engouement exceptionnel du public, qui envoie dans un même temps un signal positif fort aux événements culturels comme le nôtre.”



Quatre départs pour la balade spectacle nocturne sont prévus : le vendredi 10 juillet et le samedi 11 juillet, à 21 et 22h. Au programme de la soirée, spectacle de feu et expérience lumineuse, café-théâtre et concert à la bougie pour un moment suspendu, à vivre en famille ou entre amis dans un cadre d’exception. Les quatre séances supplémentaires de 16h, 17h, 18h et 19h du vendredi 10/07 proposeront également au public une programmation de deux spectacles d'art de rue et deux concerts acoustiques.

L’événement est organisé dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur. Toutes les informations sur les tarifs, les horaires, la programmation et les mesures sanitaires sont disponibles sur la page Facebook du festival LaSemo et sur le site web www.lasemo.be