Attendue avec grande impatience par les citoyens lessinois, la nouvelle piscine communale se profile de plus en plus. Le projet, après avoir été présenté en séance publique devant le conseil communal, est à présent soumis à enquête publique. Celle-ci se clôturera le 6 juillet à 11 h. D’ici là, le dossier est consultable à l’administration communale.

Après la démolition du bâtiment actuel (inauguré le 8 juillet 1972), le nouveau complexe aquatique comptera trois bassins : un grand bassin de 25 x 15 mètres, un petit bassin de 15 x 10 m et une pataugeoire. Une zone de wellness (balnéothérapie, sauna, hammam, douches, salles de massage,…) viendra compléter l’espace de baignade, tout comme une salle de fitness, mais aussi des vestiaires, des sanitaires, des locaux administratifs et des locaux techniques. La cafétéria du centre sportif servira également pour le public de la piscine et, pour ce faire, sera totalement rénovée et prolongée par une vaste terrasse. L’espace bien-être bénéficiera également de son espace extérieur (solarium).