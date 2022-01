L’année 2022 sera une année d’inaugurations au sein du centre hospitalier d’EpiCURA qui compte notamment trois sites (Ath, Baudour et Hornu), ainsi que quatre polycliniques (Belœil, Dour, Frameries et Jurbise).

Les gros chantiers entamés en 2021 (et plus tôt) se terminent tout doucement. "Nos projets inscrits dans le cadre de notre programme Crescendo avancent bien", indique François Burhin, le directeur général du centre hospitalier. " Au printemps 2021, nous avons inauguré nos deux nouvelles salles d’opérations. Nous poursuivons actuellement les travaux de notre nouvelle aile à front de rue Maria Thomée, dont l’inauguration prévue initialement en décembre 2021, devrait avoir lieu au printemps 2022. Le chantier a malheureusement pris du retard à cause de la crise sanitaire et de la pénurie de matériaux à laquelle le monde de la construction est confronté. "