Un point relatif à un acte administratif pour un terrain situé à la rue du Carnier à Houtaing (mise à disposition en vue d’y ériger une station d’épuration) a finalement incité Laurent Delvaux (Écolo) à ouvrir la réflexion sur l’épuration des eaux usées dans toute l’entité. À son sens, il y a encore du boulot.

"Houtaing, est en zone d’assainissement collectif, note le conseiller communal. C’est-à-dire que les eaux usées de tout le village sont collectées via un réseau d’égouttage qui aboutit in fine dans le ruisseau qui longe le terrain en question. Mais peut-on parler décemment de ruisseau alors qu’il s’agit plutôt d’un égout à ciel ouvert? Cette situation est difficilement acceptable pour l’environnement et n’est malheureusement pas marginale puisqu’à ma connaissance il n’existe dans l’entité d’Ath que quatre stations d’épuration."