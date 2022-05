Régulièrement, la commune de Frasnes-lez-Anvaing est interpellée par des citoyens, qu’ils soient Frasnois ou non, sur l’état de la RN 60. Si cette route appartient au SPW, et donc la commune ne peut y intervenir, le Collège n’est pas resté les bras ballants.

Le Collège a relayé les doléances des utilisateurs de la RN 60 auprès du SPW. Malheureusement, que ce soit les appels téléphoniques ou les mails sont restés vains. Réuni ce mercredi 18 mai 2022, le Collège communal a décidé d’envoyer un nouveau courrier officiel, par recommandé cette fois. Avec comme doléances : le fauchage le long de la RN 60. En effet, les cyclistes éprouvent de grandes difficultés à y circuler. Les carrefours sont difficilement négociables car la vue des automobilistes est obstruée, de réparer les nids de poule qui sont de plus en plus conséquent, et donc dangereux et de remettre le panneau défectueux aux abords du rond-point au pied de l’autoroute.

Le SPW a également reçu un rapport de la zone de police des Collines concernant les interventions à prévoir pour sécuriser un maximum la RN 60.

La semaine dernière déjà, l'ancien bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing, Jean-Luc Crucke avait interpellé le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry à propos de l'état de la N60. Dans sa réponse, il avait précisé que la N60 devra attendre un prochain plan infrastructure ... "Lors de l’élaboration du PIMPT, un budget de 1,7Mia d’euros a été prévu pour des aménagements le long de la N60 à proximité de l’Athénée d’Anvaing. Le phasage de ce plan en janvier 2021 a inscrit ce projet en cohorte 2 avec une année d’engagement prévue pour 2023. Sur ce même itinéraire, un budget de deux fois 2 millions d’euros a déjà été octroyé, afin d’effectuer des travaux entre Leuze et l’A8 et ensuite entre Dergneau et Renaix. La section à hauteur de Dergneau n’est quant à elle pas reprise au PIMPT, mais elle mériterait certainement de figurer dans un prochain plan infrastructure."