Durant le confinement, les gens se sont plus tournés vers Internet pour faire leurs achats. Il serait donc également évident que de nombreux adeptes aux jeux aient abandonné les commerces, en faveur des jeux en ligne. Néanmoins, encore une fois, Fabrice Vermeulen a toujours gardé sa clientèle, fidèle aux jeux de hasard, pendant la pandémie et il n'a vu aucun changement. "Je ne sais pas si les gens qui viennent ici, jouent aussi en ligne. Ils ne me le disent pas. Les gens ont toujours joué aux jeux de hasard même avec la COVID-19. Mais de toute manière, pour moi, jouer en ligne est différent. Il n'y a pas le même lien. C'est mieux d'avoir un contact avec une personne qu'avec une machine et c'est toujours chouette d'avoir la réaction des gens quand ils gagnent", conclut Fabrice Vermeulen.

Depuis plus de trente ans, la supérette Au P'tit Boutique occupe la région de Saint-Sauveur. Les gérants, Sandrine et Fabrice proposent de nombreux jeux de hasard afin de satisfaire tous les adeptes.", déclare Fabrice Vermeulen, gérant de la supérette.Bien que les jeux existent depuis plusieurs années, ceux-ci ont beaucoup évolué., ajoute Fabrice.La pandémie du coronavirus a impacté nos vies et a engendré une crise économique préoccupante. Dans des conditions comme celles-là, les gens devraient, dans la logique, faire plus attention à leur portefeuille. Seulement, les jeux de hasard ne semblent pas être impactés par cette crise, bien au contraire.précise le gérant de la supérette Au P'tit Boutique.