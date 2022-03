L'engrais n'est pas le seul produit phare du secteur du jardinage qui voit ses prix accroître. Les outils de jardin comme les pelles ou les râteaux payent aussi les pots cassés de cette guerre. Et pour cause, l’Europe dépend énormément de la Russie pour ses importations de métaux comme le nickel, l'aluminium, le palladium, ou encore le titane. "Pour l'instant, le prix des plantes et des fleurs n'as pas encore vacillé", poursuit A la Claire Fontaine.

Pendant les différents confinements liés à la crise sanitaire, les citoyens s'étaient tournés vers de nouvelles passions dont le jardinage. De nombreuses personnes à la main verte franchissaient donc avec enthousiasme les magasins dédiés à la nature.

A l'heure actuelle, même avec la flambée des prix, le responsable de ce magasin de jardinage ne constate pas encore un changement de comportement parmi ses fidèles clients. "Les personnes savent qu'ils vont payer plus cher pour tout. En tant que commerçant, nous n'avons pas le choix de répercuter sur le client. Certains pensent même que nous avons un intérêt à vendre plus cher mais c'est loin d'être le cas", conclut le responsable.