Le 6 avril dernier, le collège communal de Flobecq a remis un avis favorable dans le cadre du projet de six logements éco-touristiques (six châlets sur pilotis) et d'un enclos abritant une meute de six loups sur le site de l'ancienne sablière du Mont de Rhodes pour lequel une demande de permis avait été introduite un investisseur privé, avant d'être soumise à une enquête publique qui s'était clôturé quelques jours plus tôt.

Celle-ci a pourtant donné lieu à quelque 700 réclamations dont l'immense majorité émanent d'associations de protection animale ainsi que de groupes environnementalistes tel que Climaxi, actif de l'autre côté de la frontière linguistique. Ses membres craignent que Tony Fort, l'investisseur privé sollicitant le permis, ne finisse par transformer les carrières d'argile sableuse situées sur le site de La Houppe en une sorte de petit Pairi Daiza. A l'époque, une pétition a également circulé sur la toile. Les autorités communales y voient, au contraire, une formidable opportunité d'offrir à La Houppe un redéploiement touristique à la fois cohérent et maîtrisé.

Alors que le dossier est désormais en attente de l'approbation, voire du refus, du fonctionnaire technique et délégué du SPW, les opposants à ce projet initié par Tony Fort, dont le papa exploita la décharge du Radar jusqu'à sa fermeture au début des annnées 2000, sont loin d'avoir jeté l'éponge. Quoi qu'il advienne, ils envisagent d'introduire un recours auprès du gouvernement wallon, estimant que le dossier est non seulement incomplet mais aussi illégal.