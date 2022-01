Après une édition adaptée en 2021, Flobecq a dû se résoudre à annuler les Antoniades cette année. "Il y a deux mois, il a fallu prendre une décision", explique Philippe Mettens. "À l’époque, les spécialistes annonçaient déjà un pic épidémique en janvier. Dans ces conditions, il n’était pas imaginable de lancer les préparatifs." Malgré certaines incompréhensions, les autorités communales ont préféré jouer la prudence. "Même si nous sommes tristes que cela ne se fasse pas, nous devons préserver la santé de tous et montrer l’exemple."

S’il n’y avait que le spectacle (de surcroît en plein air), cela aurait été gérable, mais les Antoniades, c’est bien plus que cela… "Il y a de nombreuses activités périphériques et les Flobecquois se réunissent dans les cafés. Cela aurait été fou de faire ça."

Et cette année, pas de plan B non plus. Pour rappel, en 2021, la population avait pu profiter du spectacle depuis son salon grâce à une retransmission opérée depuis l’église du village. "C’était un geste symbolique que nous avions posé pour soutenir le secteur culturel, mais il faut avouer que cela avait eu un certain coût."

Reste à espérer qu’en 2023, les Flobecquois pourront renouer avec la tradition.