En juin dernier, plus de 400 personnes avaient manifesté pacifiquement sur le site de La Houppe contre le projet de parc aux loups pour lequel la SPRL Domaine du Mont de Rhodes avait introduit une demande de permis englobant la création d'un village écotouristique au coeur d'une ancienne sablière.

Aujourd'hui, selon l'association sans but lucratif Climaxi, le Gouvernement wallon a rejeté, mercredi 2 mars, la demande de création d'un parc à loups à La Houppe. La demande était une initiative de la famille Fort (anciens exploitants d'une décharge et d'une entreprise d'extraction de sable sur le même site). Différents mouvements environnementaux (Climaxi asbl, Natuurpunt, Milieufront Omer Wattez, Animal Rights, Bos+...), l'Administration de la Nature et des Forêts et les riverains (Comité La Houppe-Natura 2000-D'Hoppe) craignaient des dommages aux forêts Natura 2000 extrêmement importantes mais aussi sensibles, situées à proximité immédiate (Brakelbos, D'Hoppebos...).

"Pendant toute la durée de l'action, la commune de Vloesberg/Flobecq a tenté de tirer la carte communautaire en dépeignant les militants comme des 'extrémistes flamands' venus perturber le village. Notre mouvement a toujours été bilingue et représente toute la population de Flobecq. Cette décision montre que nous avons également raison au plus haut niveau wallon et que nos arguments n'étaient pas aussi fous que certains le pensaient. Le plan consistait à transformer D'Hoppe en une station touristique qui dépasserait de loin l'échelle du village. Il y avait même un parking prévu pour environ 400 voitures. Il y a de fortes chances, selon nos informations, que les initiateurs et le conseil municipal de Vloesberg/Flobecq fassent appel au Conseil d'État. Dans ce cas, nous serons certainement présents en tant que partie intervenante", indiquent les mouvements environnementaux.

Pour célébrer sereinement cette décision, le Comité La Houppe Natura 2000 D'Hoppe, en collaboration avec l'asbl Climaxi, organise un concours photo sur les bois de la Flandre S.E. et du Pays Des Collines. Plus d'informations sur : Photo competition / Concours de photos : Natura 2000