Dans le cadre de l'opération Focus aux Villages, la Maison culturelle d'Ath (MCA) sillonne depuis déjà plusieurs années les villages de l'entité et celle de Chièvres en partenariat avec le centre culturel L'Envol basé à Ladeuze. Ce projet dynamique invite les citoyens à réaliser, ensemble, de grandes fresques photographiques, joyeuses mosaïques colorées à l’image des villages.

Malgré la pandémie qui touche de plein fouet le secteur culturel et qui empêche le déroulement d'un grande nombre d'activités, les organisateurs ont absolument tenu à maintenir l'édition 2021 en veillant toutefois au respect des mesures sanitaires visant à ralentir la propagation du coronavirus.

Pour ce faire, il a fallu que l'équipe de la MCA réinvente le projet, rebaptisé Focus autrement, en l'adaptant aux circonstances actuelles. Cette formule Covid se déclinera sous la forme d'un challenge entre voisins. Ces derniers seront invités à relever un défi, en l'occurrence celui de récolter plus de 100 photos d’habitants des villages d'Isières, de Meslin-l’Évêque, de Moulbaix, d'Houtaing et de Ladeuze.

Comment participer ? Rien de plus simple, pas besoin d’être un pro ! Il suffit de se munir d’un appareil photo, de contacter ses voisins et de tirer leur portrait devant chez eux. Ensuite, il sera demandé aux participants d'envoyer avant la date du 1er mai les deux meilleurs clichés à l'adresse suivante (focus@mcath.be) en précisant le village concerné. Techniquement parlant, les organisateurs insistent sur l'importance de rester à bonne distance du sujet lors de la prise des photos (de minimum 1,5 m à maximum 3 m) afin que chacun puisse dévoiler son plus beau sourire. Les preneurs d'images devront, en outre, veiller à ce que les modèles apparaissent entièrement sur les clichés, c'est-à-dire de la tête aux pieds.

Disponible sur le site Internet de la Maison culturelle d'Ath (www.mcath.be), un tutoriel vidéo détaille les conseils pour participer au Focus autrement dans de bonnes conditions. Les visuels composeront une fresque qui sera exposée durablement au sein des différents villages associés à l'évènement. Celle-ci sera visible et inaugurée dans les prochains mois lors d’une petite manifestation "retrouvailles" organisée avec des complices locaux.

Infos au 068/ 68.19.99 ou sur mcath.be/focus-villages