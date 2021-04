Forest: à la rencontre des animaux sauvages ! Pays Vert M.P. © M.P.

Comme l'événementiel est toujours à l'arrêt, Astoria Production subit les conséquences de la crise sanitaire. C'est pourquoi, Frédéric organise des visites pour que les familles aillent à la rencontre des animaux sauvages.



Située dans l'entité de Frasnes-lez-Anvaing, et plus précisément au cœur du village de Forest, Astoria Production est une agence de spectacle qui est très active dans l'événementiel. En règle générale, Frédéric Bergmann organise des spectacles et bien d'autres animations avec ses animaux sauvages. Il les entraîne et les prépare également pour des tournages de cinéma, des publicités ou encore pour des clips vidéo.



On a d'ailleurs déjà pu apercevoir son perroquet et son renard dans le clip de la chanson Le Pire, interprétée par Gims. Cependant, avec la crise sanitaire, le gérant d'Astoria Production a été fortement impacté et a dû, comme la plupart des professionnels de l'événementiel, s'adapter.



"Avec ma famille, nous ne nous attendions pas à cette situation et nous ne savions comment les choses allaient se passer. Nous avons complètement été déboussolés. C'est pour cette raison, que depuis le mois de septembre, nous ouvrons nos installations aux familles en organisant des visites guidées à la fois pédagogiques et ludiques", déclare Frédéric Bergmann.