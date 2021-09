Il n'y a aucun doute pour Freddy, ce travail demande énormément de patience, d'imagination et de patience. Toutefois, ces nombreuses qualités, Freddy les maîtrise à la perfection. Véritable amateur de bois, c'est à l'âge de 41 ans qu'il participe à des cours du soir afin de devenir professeur dans le spécialisé.

"Si c'était à refaire, je ferais des études en ébénisterie. Aujourd'hui, créer des choses avec du bois est une passion et chaque création est un défi. Malgré que je passe pas mal de temps sur chaque objet, je suis satisfait de réaliser des pièces uniques. Continuellement, je réfléchis à ce que je vais faire et une fois que je commence à créer, j'arrive à voir la création terminée dans mon esprit. Bien entendu, si quelque chose ne va pas et qui ne me plaît pas, je recommence pour que cela soit parfait. Lorsque l'objet est terminé à ma manière, je suis évidemment content du résultat", conclut Freddy Bondroit.