Notre pays connaît une vague de chaleur impressionnante ces derniers jours. A l'approche des vacances d'été, le soleil n'a jamais fait autant de bien ... surtout au moral. Certains établissements et infrastructures analysent de près les prévisions météorologiques. Et pour cause, ce vendredi ainsi que samedi, la température dépassera fortement les 30 degrés.", précise l'Aviq.

Ainsi, dans les maisons de repos, des mesures drastiques sont prises afin de préserver au maximum les résidents. Au sein du Jardin Intérieur à Frasnes-lez-Anvaing, l'institution est parée pour ces fortes chaleurs. "On ferme les fenêtres et les rideaux dans les chambres. Certaines personnes ne veulent pas qu'on procède à cette méthode. De ce fait, ils peuvent se rendre dans une partie de l'établissement", indique la responsable. "Le personnel passe aussi plus régulièrement avec des boissons bien fraîches dans les chambres". En plus d'un breuvage rafraîchissant, le menu est même adapté aux fortes chaleurs. "Nous préconisons bien entendu, les assiettes froides à la place des plats chauds".

Bâtiment pour le moins moderne, le Jardin Intérieur maintient ses activités relativement calmes et habituelles. "La climatisation fonctionne dans tout l'établissement, les résidents peuvent donc profiter de leurs loisirs dans de bonnes conditions".