Francis, maître d'un chien sourd de naissance:" C'est un engagement qu'on ne doit pas prendre à la légère" Pays Vert M.P. Sourde de naissance, Nell est un véritable cadeau tombé du ciel pour son maître. C'est à travers des gestes et des regards que Francis a éduqué ce magnifique Border Collie. © M.P.

Amateur de chiens et plus particulièrement de la race Border Collie, Francis a adopté Nell, une boule de poils sourde de naissance. Arrivé le 24 décembre 2017 au sein du foyer, cet amour à quatre pattes fut un très beau cadeau de Noël.



"A cette époque, je cherchais un chien et plus précisément un Border Collie. C'est une inspectrice vétérinaire qui m'a parlé de ce chien qui possédait un certain handicap. Au préalable, ce chiot avait déjà connu deux familles en quelques semaines de temps mais ces derniers ont été reporter l'animal chez les propriétaires suite à sa surdité. Cette famille était désemparée et a contacté un refuge afin de trouver une solution. C'est comme cela, que nous avons pris connaissance de Nell. Nous avons d'abord fait des recherches concernant les chiens porteurs de ce handicap. Très rapidement, nous avons pris contact avec les véritables propriétaires et c'est le jour du réveillon de Noël que nous sommes allés chercher cette peluche", déclare Francis.



Bien que Nell apporte énormément de bonheur à cette famille, l'éducation se construit bien évidemment d'une autre manière.



"Au quotidien, notre chien nous procure beaucoup de joie. Elle est extrêmement fidèle et gentille. Ses yeux bleus en disent long sur sa bienveillance. L'éducation se fait principalement avec des gestes. Il est aussi primordial d'avoir de l'expression dans le regard".



Suite à sa surdité, ce Border Collie bleu merle, souffre de quelques troubles du comportement. Toutefois, son maître s'en occupe au quotidien afin que ce handicap soit davantage une force et non une faiblesse. D'ailleurs, Francis peut remarquer qu'en plus de sa surdité son chien possède des aptitudes plus développées.



"Il n'y a aucun doute que notre boule de poils bénéficie de différentes facultés plus développées. Nous remarquons que par rapport à nos autres chiens, le sens de l'odorat et la vue sont davantage intensifiés. Elle peut pendant une longue période, regarder au loin des voitures qui passent ou attentivement analyser divers animaux comme des moutons et des chevaux. De plus, nous constatons qu'il n'y a aucune once de méchanceté dans sa personnalité. C'est un chien heureux, qui vit dans sa bulle et qui profite au quotidien de l'amour que nous lui portons", précise son maître.



A l'évidence, il n'est pas donné à tout le monde d'éduquer et de prendre soin d'un animal porteur d'un handicap tel que la surdité. Ce Border Collie a donc besoin de beaucoup de présence et d'attention.



"Je ne regrette absolument pas d'avoir adopté Nell malgré son handicap. Bien entendu, il faut avoir beaucoup de patience et s'en occuper. C'est donc un engagement qu'on ne doit pas prendre à la légère. Pour ma part, je ne perçois plus son handicap. Certes, c'est un chien différent mais qui dégage, sans aucun doute quelque chose de particulier et qui nous rend sensible", conclut Francis.