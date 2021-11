Mauvaise nouvelle pour les citoyens Frasnois. Le Collège communal a décidé de revoir à la hausse la taxe poubelle pour l’année 2022. Déjà en 2020, le prix du sac-poubelle avait été légèrement majoré. Cette fois-ci, c'est la partie fixe de la taxe qui a été majorée de 10 euros ( 5 euros pour les personnes isolées). Une personne isolée paiera donc désormais 72 euros et un ménage de deux personnes 102 euros. "t", a ainsi tenu à préciser Didier Verdoncq (Ecolo).

Toutefois, pour les autres partis de la minorité, le citoyen frasnois est nullement récompensé. "Les habitants font des efforts en triant et en consommant plus durable. Au final, ils ne sont pas récompensés et doivent payer plus", a déclaré Jacques Dupire. Ce dernier a également sollicité que les familles monoparentales paye, à l'avenir, la même taxe que les personnes isolées au vu de la situation économique. "Qu'on pollue ou pas, on paye la même chose", a également fait remarquer Michel Devos, conseiller du parti socialise. Pour Michel Delitte, chef de groupe du parti Horizon, il a ainsi suggéré que les communes s'associent afin de tirer la sonnette d'alarme.

Des amendements proposés

C'est donc au cours de la séance, que l'opposition a proposé des amendements. Ainsi, Michel Devos a proposé d'octroyer aux isolés un rouleau de 12 sacs de 30 L au lieu d'un rouleau de 6 sacs de 70 L. Il en va de même pour les ménages de deux personnes. Quant à Michel Delitte, il a suggéré de donner un rouleau de 12 sacs de 72 L prépayés par chef de ménage, par commerces ou assimilés. Toutefois, cette proposition a été rejetée par la majorité.

"Réduire sa consommation de déchets doit être normal. Donner plus de sacs gratuits, n'est peut-être pas un bon message pour les citoyens", a conclu Didier Verdoncq.