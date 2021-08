Depuis les inondations, de nombreux contacts ont donc été noués entre la commune de Frasnes et de Verviers. Récemment, des citoyens frasnois ont sollicité la commune de Frasnes-lez-Anvaing afin de coordonner une action de solidarité sur le territoire impacté par la catastrophe. Ainsi, la semaine dernière, la commune de Frasnes lançait un appel aux dons et aux bénévoles.

Ce samedi 7 août, ce sont finalement plus de 53 bénévoles qui ont rejoint la région de Verviers pour venir en aide aux personnes sinistrées lors des récentes inondations violentes et meurtrières qu'ont connu notre pays et surtout le sud de la Wallonie.

Ces 53 personnes, à bord du bus communal ou des nombreuses camionnettes qui ont rallié Verviers, ne sont pas venus les mains vides. Avec eux, de nombreuses vivres apportées par la population frasnoise ou données par des commerces de l'entité, des jeux pour enfants, du matériel scolaire ainsi que des biens de première nécessité. Sur place, ils ont donné de nombreux coups de main là où c'était nécessaire.

La commune de Frasnes ne remerciera jamais assez les personnes qui ont apporté des dons et les commerçants qui ont donné des vivres.