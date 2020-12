En cette période de fin d’année, de nombreuses actions de solidarité sont mises sur pied. Par le biais de son CPAS et de son Plan de Cohésion Sociale (PCS), la commune de Frasnes a décidé de lancer la FLAmerrybox. « L’idée de cette box est de venir en aide à deux publics particulièrement impactés depuis bientôt un an par la crise sanitaire du Covid-19. À savoir les personnes précarisées de l’entité ainsi que le secteur Horeca », explique Valéry Gosselain, président du CPAS.

Au total, ce sont près de 400 FLAmerrybox qui ont commencé à être distribuées ce mardi aux ménages de l’entité qui sont le plus dans le besoin. « Chaque personne recevra une boîte », précise Christine D’Hont, échevine du PCS.

Ces box contiennent un plat concocté par un restaurateur frasnois ainsi qu’une douceur pour le dessert et une carte de vœux dessinée par les enfants des écoles de l’entité. La préparation et la distribution de ces FLAmerrybox sont assurées par des bénévoles. Cinq restaurateurs de l’entité ont répondu favorablement à l’appel des organisateurs de cette noble opération.

« Il s'agit d'une très belle collaboration entre d'une part le Plan de Cohésion Sociale et d'autre part le CPAS. C'est le genre de synergies au profit de la population qu'il faudra réitérer le plus souvent possible à l'avenir", souligne Valéry Gosselain. Notre interlocuteur s'attend en 2021 à ce que l'institution qu'il préside enregistre des demandes d'aides supplémentaires, notamment de la part d'indépendants qui n'auront pas réussi à se relever des confinements successifs malgré le droit-passerelle et d'autres mesures de soutien émanant des autorités fédérales, régionales ou encore communales.

"A Frasnes comme ailleurs, le phénomène de précarisation ne fait que s'accroître sous l'effet de la crise sanitaire. Je n'aurai jamais imaginé qu'un couple avec deux enfants qui travaille devrait un jour venir frapper à la porte du CPAS pour boucler les fins de mois. Or, c'est devenu une réalité quotidienne face à l'augmentation du coût de la vie. Qui plus est, certaines personnes confrontées à des difficultés financières souffrent d'isolement et n'osent pas toujours franchir le pas. C'est particulièrement vrai dans des petites communes rurales telle que la nôtre. Celles-ci ne doivent pourtant jamais hésiter car tout en étant une institution publique financée par les impôts des contribuables, le CPAS garantit la plus extrême confidentialité", insiste encore Valery Gosselain.

L'opération des FLAmerrybox n'aurait pu aboutir sans les subsides du Plan de Cohésion Sociale qui, en 2020, pandémie oblige, a réorienté ses objectifs en développant diverses actions d'entraide comme le téléphone solidaire, la distribution d'un toutes-boîtes reprenant toutes les aides existantes et celle des colis solidaires, sans oublier la mise à disposition de 20 ordinateurs pour les jeunes étudiants de l'entité dans le but de réduire la fracture numérique en cette période où beaucoup de cours sont dispensés à distance. D'où la nécessité de posséder un PC.