Dès sa plus tendre enfance, la jeune Maruschka Hiroux est captivée par les animaux et plus particulièrement, par les chevaux., déclare Maruschka.

Aujourd'hui, la jeune femme travaille comme praticienne et a lancé Horse's balance qui lui permet d'apporter du bien-être aux équidés. "Je pratique le Shiatsu sur les chevaux. Cela vient du japonais qui signifie pression avec les doigts. C'est donc une technique qui vise à utiliser la pression des doigts sur certaines parties du corps de l'animal. Le Shiatsu va agir sur tout le corps et va permettre de rétablir la circulation énergétique du corps. Il a également un impact sur le système immunitaire, sur les troubles respiratoires, digestifs ou encore locomoteurs. Cela ne va pas remplacer les soins du vétérinaire, c'est un accompagnement en plus", précise la praticienne.



Le Shiatsu n'est pas seulement bénéfique que pour l'aspect physique. Il est aussi bon pour les troubles du comportement. "Je me déplace chez les gens qui veulent offrir une séance de bien-être à leurs chevaux. Ils sont tous acceptés, il n'y a pas de critères à respecter. Les propriétaires constatent que cela leur fait du bien. D'ailleurs, lors de la première séance, c'est déjà bénéfique pour le cheval mais on peut se rendre encore plus compte des effets, les jours qui suivent. Les personnes me disent qu'après, leurs chevaux sont plus calmes et plus posés. Evidemment au début, c'est possible qu'un cheval soit plus réticent ou méfiant mais, ils sont très vite conscients que cela leur fait du bien".



Le bien-être animal avant tout



Pour Maruschka Hiroux, il est primordial de prendre soin des animaux et de leur offrir tout le bien-être nécessaire. " Les animaux nous donnent tellement, il faut leur rendre la pareille et veiller à leur bien-être. Ils méritent bien cela. Heureusement que l'on constate que les gens se préoccupent de plus en plus de l'épanouissement de l'animal. Quand je rencontre des chevaux qui ont subi des maltraitances, je suis à l'écoute de leur mal-être et ils comprennent très vite que ce n'est pas pour leur faire du mal. A l'avenir, je souhaiterais déterminer ma clientèle mais je veux avant tout, continuer cette passion", conclut Maruschka Hiroux