Après les terribles inondations qui ont frappé notre pays et plus précisément, la Province de Liège en juillet dernier, un superbe élan de solidarité s’est mis en place dans toute la Belgique ainsi que sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing. Ainsi, Gaëtan Baele, initiateur du projet Les Fourmis Solidaires compte, à l'heure actuelle, encore venir en aide aux personnes victimes des inondations.

Citoyen au grand cœur, Gaëtan s'est d'ailleurs rendu sur place, à Ensival, avec de nombreux citoyens Frasnois pour apporter un coup de main, amener du matériel, des vivres et bien entendu du réconfort et du soutien. Aujourd’hui, de multiples sinistrés ont encore besoin d’aide de la part de la population belge. A cette fin, Gaëtan Baele a contacté le Parti Socialiste de Frasnes afin de relayer les besoins spécifiques de plusieurs familles victimes de cette catastrophe naturelle.

Des besoins spécifiques

Si vous avez donc en votre possession un des éléments repris dans la liste et que vous souhaitez effectuer un don à ces familles sinistrées, vous pouvez prendre contact avec Marian Clément à l'adresse : Marian.clement.ps@gmail.com.

Les familles sinistrées ont encore besoin du matériel suivant: des vêtements pour femmes (hiver) 36 et des chaussures 38, une friteuse, une poupée et des accessoires, DVD Disney pour un garçon d'un an, des CD André Rieu, deux lecteurs DVD, jeux pour des filles de 11 ans et 7 ans, des BD classiques et livres sur les animaux ainsi qu'un livre de cuisine, des pantalons 134/140/152 pour des filles âgées de 12 et 16 ans, des jeux de société, du matériel de bricolage pour enfants, des soins pour le corps et du maquillage.