Ces derniers jours, le service technique de la commune de Frasnes-lez-Anvaing a effectué des réparations sur plusieurs voiries communales. De l’asphalte a été posé le long de la rue Laxeries (Herquegies), Les Monts, l’avenue des Hauts et Martinsart (Saint-Sauveur), Barberie (Montroeul-au-Bois) et à la rue de Velaines (Arc). Outre le remplacement de dalles de béton et la réfection de l’enduisage à certains endroits de notre entité, ces travaux participent aussi à la bonne gestion de nos voiries communales.

Le service technique de la commune de Frasnes-lez-Anvaing est également intervenu récemment le long de la rue Laxeries à Herquegies, non loin du Home Vivaldi. L’égouttage y était devenu problématique. Les ouvriers ont non seulement effectué les réparations d’usage, mais ils en ont aussi profité pour y poser de nouveaux filets d’eau. Grâce à ces aménagements, la sécurité publique est à nouveau assurée.

Afin d’améliorer la sécurité routière, la commune de Frasnes-lez-Anvaing avait lancé un marché public pour la réalisation de nouveaux marquages au sol et la pose de nouveaux panneaux de signalisation à divers endroits de l’entité. Parmi tous ces travaux, on retrouve la réalisation d’emplacements PMR, des zones de stationnement pour les bus scolaires (à Dergneau et à Montroeul-au-Bois), le marquage de chicanes (rue Chapelle Planchon à Saint-Sauveur, rue de la Balance et route d’Anvaing à Arc-Wattripont), la concrétisation de zones 50 km/h, des ilots directionnels, des lignes blanches, des passages pour piétons et diverses réalisations ou pose de panneaux favorisant la bonne circulation complémentaire des piétons, des cyclistes et des voitures.

Ces travaux, réalisés par l’entreprise Herphelin de Pecq ont été adjugés pour un montant de 34.469,88€ TVAC.