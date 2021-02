"J'aime les pierres et les huiles essentielles. Un jour, j'ai créé une huile végétale de rose. Et, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'associer les huiles essentielles et les pierres. Ces pierres ont la particularité d'être régénérantes, apaisantes et apportent du bien-être aux gens. Si, on porte un bracelet qui offre une sérénité, cela le fera inconsciemment", déclare Yasmina.

Entre la croyance et la réticence

Chaque création possède une caractéristique bien spécifique et apporte inconsciemment ce que l'on recherche. Comme, l'atténuation du stress, l'élimination de la négativité ou encore le développement de la créativité. Certaines personnes ont du mal à croire aux effets qu'engendrent les pierres naturelles. "Les gens sont parfois sceptiques. J'ai fait un marché de Noël et une personne était intéressée par un bracelet. Mais, elle n'osait pas le prendre quand elle a lu le descriptif du bracelet. Lors du choix de la pierre, il faut se laisser guider. La personne doit mettre le mental de côté, c'est la pierre qui nous attire. Une connexion s'établit et il faut laisser notre intuition choisir", précise la jeune femme.

En cette période de pandémie, le stress et les angoisses sont à leur maximum. C'est pourquoi, une petite pierre naturelle ne ferait pas de tort. Yasmina constate, durant cette crise sanitaire, que les gens veulent trouver un moyen pour se calmer. "Il y a certaines personnes qui viennent car elles ont le moral dans les chaussettes. En cette période, je pense que les gens recherchent quelque chose pour s'apaiser et pour booster le moral. Je souhaite apporter que du bien-être", conclut Yasmina Al-Saadi.

Cela fait plusieurs mois qu'Yasmina Al-Saadi propose au centre de bien-être, Sixième Sens à Frasnes, ses créations aux multiples facettes. L'occasion d'y retrouver, lors de ventes privées et en ligne, des accessoires pour tous les goûts. Cela va du bracelet, au collier en passant par le porte-clés ou encore par les boucles d'oreilles. Seulement, ce ne sont pas des bijoux traditionnels et industriels. Ces derniers, composés de pierres naturelles, ont des bienfaits sur le physique, les émotions et le moral.