Les incivilités touchent de plus en plus nos régions. En voiture ou en cours d'une balade, sacs poubelles, masques, et autres déchets bousillent le décor du Pays des Collines. Les lieux de passage ne sont pas épargnés des dépôts clandestins. C'est notamment le cas sous le pont de l'autoroute A8 à Frasnes.

C'était encore le cas la semaine dernière où plusieurs sacs poubelles entassés étaient sur le côté de la voirie. Partiellement ouverts, divers déchets jonchaient le sol. Interpellé en janvier dernier pour d'autres faits similaires, l'échevin des Travaux, André Duty avait déclaré ceci: "C'est régulier, il y a cela partout. 90 % de la population sont civilisés et font attention à l'environnement et les 10 % restants sont des cochons".

Des mots qui n'ont pas manqué à en interpeller certains. Cependant, lorsqu'on voit les déchets éparpillés sur les voiries ou les lieux de campagne, la question se pose. Christine, emprunte quotidiennement la N60 et passe sous le pont de l'autoroute A8. Ce n'est pas la première fois que cette automobiliste est interloquée par les dépôts clandestins à cet endroit.

"Fréquemment, je constate des déchets divers de chaque côté de la route. Cela va des canettes, des bouteilles, des bidons en passant encore par les emballages vides. Selon moi, c'est vraiment désespérant étant donné que de nombreux points de collectes existes à plusieurs endroits de l'entité. C'est à ce moment-là qu'on se dit que l'être humain a encore beaucoup de choses à apprendre pour sauver la planète. Il faut continuer à sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge afin qu'ils deviennent des adultes responsables. Il serait également nécessaire d'octroyer des amendes plus strictes aux auteurs", conclut cette habitante de l'entité.