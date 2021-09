Installé tous les vendredis matin sur la Place de l'Hôtel de Ville, le marché de Frasnes accueillE ses fidèles clients. Malgré les récents travaux sur la Grand-Place, les commerçants ambulants avaient souhaité demeurer sur la Place de l'Hôtel de Ville à la suite d'une entrevue avec le Collège. Dans le cadre des rénovations de la Grand-Place, des aménagements avaient été installés pour accueillir de nombreuses festivités dont le marché hebdomadaire.

"Depuis qu'ils sont installés à cet endroit, les marchands rencontrent un grand succès. Bien que l'endroit se prête moins à un marché, il y a davantage de passage dont des personnes qui empruntent Frasnes pour se rendre sur Ath. Il faut également indiquer que le parking du Hall Sportif permet d'accueillir davantage de véhicules que celui face à la Grand-Place. La proximité des banques, de la poste ou encore de l'administration communale est sans aucun doute, bénéfique pour les marchands", avait déclaré Sébastien Dorchy, échevin du Commerce.

Avec ces six commerçants ambulants ce vendredi matin, le marché de Frasnes ne semble toutefois pas engendrer une foule d'acheteurs malgré les rayons du soleil. Cependant, pour les commerçants, le fait de demeurer sur la Place de l'Hôtel de Ville est une très bonne chose. "Cela fait maintenant un an que je viens et pour ma part, il y a toujours eu plus de passage ici que sur la Grand-Place. En ce qui me concerne, les personnes ne se plaignent pas de ce lieu et des places de parking. Selon moi, il n'y a aucun doute, nous vendons beaucoup plus en étant installés à cet endroit. De plus, nous sommes à proximité des banques, des autres commerces et même des maisons de repos. De ce fait, plusieurs personnes âgées viennent se réapprovisionner", déclare Arnaud, marchand de légumes.

Avec ses produits naturels, Divina a également été conquise par l'emplacement malgré sa venue récente sur le marché de Frasnes. "C'est la deuxième fois que je viens et je trouve ce marché très convivial. Ce dernier me fait penser à un petit village intimiste. Que le marché se tienne sur la Grand-Place ou sur la Place de l'Hôtel de Ville, cela n'a aucune importance pour moi. Les deux endroits me conviennent même s'il n'est pas évident de se stationner", conclut la commerçante.