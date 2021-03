Frasnes: des jeunes passionnés lancent une équipe d'e-sport ! Pays Vert M.P. En collaboration avec la maison de jeunes Vaniche, plusieurs jeunes frasnois viennent de créer une équipe d'e-sport. Ces passionnés veulent prendre du bon temps ensemble en jouant aux jeux vidéo et par la même occasion, souhaitent sensibiliser le public des éventuels dangers © M.P.

Depuis le début de la crise sanitaire, les maisons de jeunes ont dû se réinventer. C'est notamment le cas de la maison de jeunes Vaniche, située à Frasnes. Valentin Santgerma, animateur au sein de l'établissement a lancé des animations en ligne Fortnite durant lesquelles plusieurs jeunes participent et partagent leur passion pour les jeux vidéo.



Après avoir adhéré à ces animations en ligne, quelques jeunes frasnois ont alors eu l'idée de créer un club d'e-sport.



"Lorsque les jeunes m'ont parlé de cette idée, nous avons alors proposé ce projet à la maison de jeunes. Pour cela, nous avons dû passer par le conseil d'administration qui a validé le projet et qui nous a mis un local à disposition. Le but est de réunir les jeunes de la maison de jeunes ainsi que les passionnés extérieurs à l'établissement", déclare Valentin, animateur.



Pour le moment, douze jeunes ont rejoint l'équipe d'e-sport. Les membres de l'équipe attendent de l'investissement de la part de ces passionnés de jeux vidéo.



"Pour se joindre au club, il faut avoir minimum douze ans. Les intéressés seront inscrits sur une liste d'attente. Nous allons ensuite les rencontrer pour connaître leurs envies. Avec le COVID-19, c'est compliqué d'avancer dans le projet, il faudra attendre l'assouplissement des mesures. Nous sommes donc un peu bloqués. A l'avenir, nous comptons organiser des repas, des tournois et d'autres événements afin de récolter des fonds qui permettront d'acheter du matériel", déclarent les fondateurs de l'équipe.



Jouer et sensibiliser



L'e-sport est souvent critiqué et mal perçu. En créant cette équipe, ces passionnés veulent faire comprendre aux personnes que l'e-sport ne possède pas que des points négatifs. D'ailleurs, les membres du club souhaitent bien entendu partager leur passion mais également sensibiliser ce public, amateur des jeux.



"Nous voulons casser les stéréotypes. Car pour certains jeunes, l'e-sport est une réelle échappatoire. Les jeux vidéo peuvent entraîner des dangers mais ils ont aussi des points positifs. Grâce à cette équipe, nous voulons bien évidemment jouer ensemble ainsi que partager et échanger sur cette thématique ou d'autres. Nous souhaitons créer une équipe qui est dans un esprit de convivialité et de prévention. En effet, nous voulons sensibiliser les jeunes en organisant notamment des séances d'informations sur les jeux vidéo, utiliser les réseaux sociaux pour mettre en ligne des capsules vidéos et pourquoi pas faire de la prévention dans les écoles", concluent les membres de l'équipe d'e-sport.



Plus d'informations sur Instagram : Vaniche.team.esport