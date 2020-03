Pays Vert Frasnes: des mesures pour assurer la sécurité du personnel communal M. Del.

Les équipes des différents services de l'administration communale ont été scindées pour assurer un rôle de garde tout en protégeant le personnel. La Direction Générale de l'Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing n'a pas attendu l'annonce du renforcement des mesures contre la propagation du virus Covid-19 pour agir. En effet, en concertation avec les responsables des différents services, elle a pris l'initiative depuis ce mardi de scinder les équipes des différents services communaux afin d'assurer un rôle de garde et aussi protéger le personnel communal. Ces dispositions sont d'application depuis 8h ce mercredi.



"Concrètement, un service continu est assuré par le personnel communal qui répondra aux attentes des citoyens pendant les heures de bureau en vue de répondre aux besoins essentiels et urgents", explique-t-on du côté de la commune.



Le service de ramassage des immondices sera bien assuré ainsi que toutes les interventions d’urgentes à assurer sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing.



"L’accès physique aux services communaux se fera uniquement pour des raisons urgentes et sur rendez-vous. Pour cela, il faut impérativement contacter les services concernés par téléphone durant les heures de bureau et/ou par mail." À défaut de respecter cette procédure, il ne sera pas possible d'avoir accès aux services administratifs.



Des aménagements ont également été réalisés en interne par les services techniques en vue d’éviter la propagation exponentielle du virus. "Des panneaux en plexiglas ont été installés afin d’éviter les contacts entre les membres du personnel et les visiteurs. Un cheminement a été tracé sur le sol afin d’orienter au mieux les visiteurs."



Une salle, qui sera régulièrement désinfectée, a enfin été spécialement réservée pour l’accueil du public qui a obtenu un rendez-vous. Les conditions d’hygiène seront évidemment renforcées.