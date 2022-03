Depuis quelques années, le PCDN (Plan Communal du Développement de la Nature) de Frasnes-lez-Anvaing a repris la gestion d’un terrain communal laissé en friche le long du chemin d’Ellignies à Anvaing. Ce terrain, souvent inondé, a été remodelé ces dernières années : étrépage, création de noues ou encore plantation de haies. Ce mercredi 23 mars, il a connu une nouvelle étape : Deux moutons (femelles) d'Ouessant sont arrivés pour y faire de l’éco-pâturage durant une année.

Pour rappel, l'éco-pâturage est une activité ancestrale utilisée autrefois pour entretenir les fossés, les talus ou les grands espaces verts. Cette méthode d'entretien consiste à faire paître des animaux sans défricher de manière mécanique ni même sans utiliser des désherbants qui polluent les sols. Souvent mis en oeuvre en milieu urbain, l'éco-pâturage permet de préserver la biodiversité, de limiter le bruit et de renforcer le lien social. De plus, c'est une solution écologique, économique et respectueuse de l'environnement.

Bertrand Bouko, berger et responsable de La Bêle Tondeuse, a lancé il y a deux ans son projet. Il travaille principalement avec des herbivores comme des chèvres, des vaches et bien entendu des moutons. "Je travaille essentiellement avec des races rustiques comme les moutons d'Ouessant. Elles ont peu d'exigences et demandent moins de surveillance. Le mouton d'Ouessant est originaire de Bretagne (France) et est considéré comme le plus petit au monde. Peu modifié par l'homme pour sa viande, sa laine ou son lait, cet animal a conservé les caractéristiques archaïques de l'ovin". © M.P.

Tout a été organisé pour que les moutons d'Ouessant fréquentent un milieu 100 % naturel. Et pour cause, les clôtures ont été conçues avec des piquets en châtaignier. L'abri mis à la disposition des brebis a été construit avec du bois de palettes. Celui-ci a par ailleurs, été peints avec de la peinture écologique.

Afin de célébrer leur arrivée, de nombreux riverains étaient présents. Une occasion pour le berger de les informer sur l'éco-pâturage ainsi que sur les règles à respecter même si, des panneaux ont été placés sur les clôtures. "Il est bien évidemment interdit de les toucher ou de pénétrer dans le terrain. Leur donner de la nourriture est aussi défendu afin de préserver la santé des moutons". Bertrand viendra régulièrement surveiller les deux brebis et restera disponible si l'une ou l'autre personne constate quelque chose d'étrange. Au fil du temps, il est fort possible que les moutons accueillent de nouveaux compagnons ...