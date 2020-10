Dans le cadre de la taxe 2020 sur l’enlèvement des immondices, des sacs-poubelle gratuits sont distribués à la population frasnoise. En raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, l’administration communale a dû revoir les modalités de la distribution.

Celle-ci ne se fera plus que sur une période de trois semaines (du 12/10/2020 au 30/10/2020) et n’aura plus lieu à l’administration communale mais bien sur le site de Facofran (route de Moustier, à droite de l’ancien recyparc) ainsi que dans certains villages.

Les avertissements d'extrait de rôle seront envoyés début octobre. Comme pour les autres années, les sacs seront remis en échange de bons à valoir. La commune précise qu’elle n’exige pas de carte d’identité ni de preuve de paiement.

Le rouleau peut être retiré par une personne autre que le titulaire du bon à valoir. Il ne faut donc pas hésité à aider vos voisins, amis ou membres de votre famille.

Enfin, il est (re)demandé à la population de respecter les mesures en vigueur en ce qui concerne la pandémie du Covid-19. A savoir être en possession d’un masque et respecter la distanciation sociale.

Voici les dates, horaires et lieux de distribution des sacs-poubelle :

Lundi 12 octobre, de 9h à 12h : sur la place de Saint-Sauveur et à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Mardi 13 octobre, de 9h à 12h : sur le parking de la Maison de Village d’Arc-Ainières et à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Mercredi 14 octobre, de 9h à 12h : sur la place de Montroeul-au-Bois et à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Jeudi 15 octobre, de 9h à 12h : sur le parking du cimetière d’Oeudeghien et à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Vendredi 16 octobre, de 9h à 12h et de 16h à 20h : à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Lundi 19 octobre, de 9h à 12h : sur la place d’Anvaing et à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Mardi 20 octobre, de 9h à 12h : sur la place de Moustier et à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Mercredi 21 octobre, de 9h à 12h : sur la place de l’église de Dergneau et à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Jeudi 22 octobre, de 9h à 12h : à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Vendredi 23 octobre, de 9h à 12h et de 16h à 20h : à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Lundi 26 octobre, de 9h à 12h : à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Mardi 27 octobre, de 9h à 12h : à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Mercredi 28 octobre, de 9h à 12h : à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Jeudi 29 octobre, de 9h à 12h : à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).

Vendredi 30 octobre, de 9h à 12h et de 16h à 20h : à Frasnes-lez-Buissenal (Facofran).