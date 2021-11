Depuis ce 1er novembre 2021, au sein de la Maison de Repos Saint Joseph, le Bureau Permanent du CPAS a décidé d'engager du personnel complémentaire (étudiants et aide-logistique) pour maintenir l’accès des visiteurs tout en respectant les obligations sanitaires imposées.

Grâce à cette décision, les visites, soit tous les jours de 14 à 19h, restent possibles mais moyennant le respect de certaines obligations suivantes, en accord avec l’AVIQ, afin de respecter les normes qui évoluent régulièrement : les visites ont lieu du lundi au dimanche et jours fériés de 14h à 19h, le Covid Safe Ticket est obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 12 ans, le port du masque reste d’application. A l’accueil, le visiteur doit toujours compléter le registre de présence et se désinfecter les mains, un maximum de 4 visiteurs par résident est accepté. Les enfants de moins de 12 ans restent assimilés à des visiteurs.

Le non-respect de ces règles établies par l’AVIQ entrainera une interdiction d’accès. La période de validité de ces mesures s’étend du 1er novembre au 15 janvier et sont susceptibles d'évoluer.

D'autre part, le personnel de la maison de repos a été extrêmement sollicité depuis le début de la pandémie. Pour leur permettre de rattraper les heures supplémentaires prestées et prendre leurs congés souvent reportés à cause du COVID, le Bureau Permanent du CPAS a décidé l'engagement massif d'étudiants durant les congés et week-ends et le renforcement du personnel par des demandeurs d'emploi. Une réserve de recrutement est à ce titre ouverte, dans tous les secteurs, sur l'adresse ressources.humaines@cpas-frasnes.be