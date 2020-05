Proximus avait annoncé lancer une 5G light sur le territoire de plusieurs communes dont Frasnes-lez-Anvaing. Cette annonce a soulevé un concert de protestations. Ecolo Frasnes a interpellé le collège communal qui, à son tour, a réagi défavorablement à l’initiative de Proximus.

“La pression des opérateurs de téléphonie mobile se fait de plus en plus pesante dans la commune. Il y a quelques semaines encore nous protestions contre le projet de Orange d’installer un pylône de 36 m à Oeudeghien. Ce qui est pénible, c’est que à chaque fois, nous avons l’impression que si les citoyens, les riverains, ne bougeaient pas, le coup de com (ou d’absence de com) se traduirait en un coup de maître”, avance Ecolo

Ecolo Frasnes estime que ces sujets sont trop graves pour être laissés à la discrétion de quelques décideurs ou suiveurs. Pas question pour Ecolo Frasnes d’être pour ou contre de façon caricaturale. Les enjeux sont importants tant sur le plan de la santé, que sur ceux de l’économie, de notre vie quotidienne ou de la sécurité des données. “Les priorités environnementales ne le sont pas moins. Dans l’ensemble, nous sommes tous mal informés sur ces technologies dont nous sommes (presque) tous de grands consommateurs. Ecolo-Frasnes estime indispensable que les citoyens soient correctement informés des enjeux et des risques que comportent ces nouvelles technologies qu’on nous impose. Afin d’avoir une idée objective de l’état des connaissances et des envies et besoins de la population sur la 5G, Ecolo Frasnes a lancé ce 2 mai un sondage relayé par sa page Facebook”.

L’idée est de proposer, le moment venu, une information. “La plus objective possible à la populations de Frasnes-lez-Anvaing et de pouvoir exprimer auprès des autorités compétentes les attentes réelles de la population”, ajoute Benoit Urbain, coprésident d’Ecolo Frasnes.

Notez que ce sondage est anonyme et qu'aucune donnée ne sera collectée.

Voici le lien vers le sondage : https://www.survio.com/survey/d/M6N9O3B6D4L8C7Q5H