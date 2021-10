La semaine dernière, le MR Frasnois a souhaité répondre aux interrogations du parti Horizon Citoyen concernant le non-lieu prononcé à l'égard de Jacques Dupire. Pour ce dernier, cette réponse a été la goutte de trop. ", déclare Jacques Dupire.

A travers un communiqué de presse, le MR avait précisé que "ce verdict ne remettait cependant pas en cause les décisions politiques prises en janvier 2019 car, si les faits établis n'ont pas donné lieu à une sanction pénale, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un manquement éthique qui n'est pas acceptable. Le MR frasnois tient à rappeler que ses élus étaient plus que jamais conscients des critiques auxquelles ils s’exposaient. Ils n’avaient cependant pas d’autre choix légal."

Pour Jacques Dupire, le MR Frasnois ment et méprise les décisions de Justice. "Je tiens à rappeler que je n’ai signé aucun certificat médical qui aurait permis à certains de mes patients d’être exemptés de vote ou de voter par procuration. La Justice n’a pas seulement établi l’absence de comportement illégal dans mon chef : elle atteste également que j’ai agi conformément aux règles éthiques ainsi qu’aux recommandations reçues par l’Ordre des médecins. D’ailleurs, les vérifications menées par les enquêteurs ont démontré que tous les patients qui s’étaient vus délivrer une attestation médicale étaient bien en incapacité de se rendre au bureau de vote et qu'il n'avait eu aucune captation de voix."

"Le MR Frasnois s’acharne"

L'ancien bourgmestre ff poursuit son communiqué de presse en ajoutant que le MR Frasnois s'acharne sur sa personne et porte à nouveau atteinte à son honneur et à sa réputation. "C'est pour le moins ironique quand le dossier démontre que la plainte déposée à mon encontre à son initiative avait pour seul objectif de m’évincer de mon poste d’échevin. De plus, cette plainte reposait sur une seule et unique attestation médicale qui faisait partie de documents électoraux officiels qui ont mystérieusement disparu, sans que ni le MR local ni le Collège ne s’en inquiètent. La Commune a également mandaté plusieurs avocats pour tenter de trouver (en vain) des motifs de mettre en cause ma responsabilité civile ou pénale, dépensant de la sorte plusieurs dizaines de milliers d’euros d’argent public dans le seul but de m’évincer".

De plus, Jacques Dupire précise qu'en ne répondant pas à la question qui lui a été posée par le groupe Horizon Citoyens, à savoir celle de la prise en charge ou non par le MR des frais de justice engagés dans ce dossier par la Commune, le Mouvement réformateur fuit ses responsabilités.

Face à cette situation, l'homme politique ne peut plus rester sans réaction. "Je vais donc dans les prochains jours déposer : une plainte pénale à l’encontre de la section locale du MR pour diffamation et calomnie à mon égard, une motion lors du prochain conseil communal visant à l’organisation rapide d’un audit interne lié aux événements post-élections communales de 2018 et une plainte auprès du Comité éthique du Mouvement Réformateur à l’encontre de la section locale du MR", conclut Jacques Dupire.