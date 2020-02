Un investissement de 8.883.000€ a été consenti pour mener à bien ce beau projet immobilier initié par l'IPPLF

La société immobilière publique Péruwelz - Leuze - Frasnes a inauguré ce vendredi, à Frasnes-lez-Anvaing, huit nouveaux logements locatifs en présence du ministre Pierre-Yves Dermagne (PS), en charge de la politique wallonne du logement.

Proche de l’administration communale et des commerces, ces logements conviviaux et modernes ont été construits à la rue Léon Desmottes, sur un site occupé jusqu’en 1990 par un garage et de 2000 à 2010 par un bureau de police.

Reposant sur un investissement global de 8.883.000€ dont 716.000€ subsidiés par la Région Wallonne, ce complexe immobilier flambant neuf comprend un appartement pour personne à mobilité réduite (une chambre), quatre appartements avec deux chambres dont trois ont également été conçus pour les PMR. Sans oublier deux appartements de deux chambres et un dernier de quatre chambres en duplex.

L’ensemble est équipé de zones de parking, d’espaces verts communs et de huit locaux pour les poubelles. Sa conception a permis de maintenir un coût par logement de 140.000€ et surtout un niveau d’isolation thermique global proche de l’habitat passif.

L’excellent partenariat entre l’architecte et l’entrepreneur a, en outre, permis de réduire de quatre mois la durée des travaux (initialement planifiés sur 545 jours) et ainsi offrir un logement plus rapidement aux futurs locataires.

