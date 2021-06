Ce mardi 15 juin, a lieu la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Une journée dont on parle peu et pour cause, la maltraitance des personnes âgées est souvent perçue comme un sujet tabou. Fort heureusement, des institutions ont pris les devants en sensibilisant les citoyens à cette problématique. C'est notamment le cas de la maison de repos, le Jardin Intérieur, située à Frasnes. Pour l'occasion, les résidents et le personnel ont réalisé une vidéo dansante et humoristique.



"Nous avons expliqué le but de cette vidéo aux résidents et l'idée était donc de promouvoir la bientraitance. Pour ma part, la meilleure façon de lutter contre la problématique de la maltraitance, c'est de dialoguer et de sensibiliser la population. Effectivement, le fait d'en parler permet que cela n'arrive plus ou en tout cas moins. Il faut prendre conscience qu'il existe différentes formes de maltraitance. Cela peut être la maltraitance physique, psychologique, l'infantilisation, mais le fait de ne pas répondre aux besoins de la personne est aussi un acte de maltraitance", déclare Germain Bauduin, directeur du Jardin Intérieur.



Avec ses 73 résidents, l'institution souhaite être un hôtel médicalisé. Au sein du Jardin Intérieur, la philosophie est de faire participer un maximum les résidents afin qu'ils soient acteurs et non spectateurs.