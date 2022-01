La région de Frasnes-lez-Anvaing est de plus en plus appréciée par les touristes. Avec ses beaux paysages, les promeneurs ne manquent pas, même en cette période hivernale. Lors de balades, les adeptes de marche et de deux roues empruntent fréquemment un réseau balisé de petites routes de campagne pour parcourir à pied ou à vélo toutes les communes de Wallonie picarde. Ces balises directionnelles sont posées sur des panneaux de signalisation. De couleur verte et installées à chaque carrefour d’itinéraire, elles permettent aux promeneurs de se déplacer sans carte, en repérant les numéros vers lesquels ils souhaitent se diriger. Lors du dernier conseil communal qui se tenait ce mardi, un partenariat entre plusieurs communes, la maison du Tourisme Wapi et la Fédération du Tourisme de la Province du Hainaut a été validé. Par la même occasion, la maintenance du balisage de la Wapi à pied et à vélo a été votée à l'unanimité.

"On ne peut que voter pour"



"C'est un projet important pour le tourisme et les retombées économiques de notre commune. De plus, cette collaboration permettrait d'assurer la maintenance du matériel", a indiqué Michel Devos (PS). "On ne peut que se réjouir de ce partenariat", a précisé Michel Delitte (Horizon Citoyen). "Une somme de 17 euros par balise et 68 euros par poteau est demandée si ceux-ci sont à remplacer. Ce sont tout de même 350 km d’itinéraires qui sont balisés sur le système des points-nœuds dans le Pays des Collines et vu le prix, on ne peut que voter pour".

Pour Jacques Dupire, la maintenance du balisage en Wallonie picarde à pied ou à vélo est également une bonne chose pour la commune de Frasnes-lez-Anvaing. "Il y a de plus en plus de personnes qui se promènent au sein de notre commune que cela soit à pied ou à vélo. Pour que ces itinéraires conservent leur attractivité, il est essentiel de maintenir l'entretien", conclut le conseiller communal.