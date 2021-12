Préoccupé par les Zones d’aménagement communal concerté (ZACC), Michel Delitte, chef de groupe du parti Horizon Citoyen a décidé d'ajouter un point au dernier conseil communal de Frasnes à propos de cette thématique. "La zone d’aménagement communal concerté est une zone qui par une décision du conseil communal, selon une procédure définie, peut être affectée soit à l’urbanisation, soit en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural ou équipements communautaires ou loisirs ou même zones d’activités économiques", a indiqué celui-ci. "C’est aussi une zone qui peut être affectée en zone agricole, forestière, espaces verts, naturelle ou parc. Sur les cinq ZACC de notre entité, la ZACC de la Belle-Eau a été affectée à l’urbanisation. Il reste dès lors quatre autres ZACC sur le territoire de la commune (Anvaing, Dergneau, Frasnes, Saint-Sauveur)". Cependant, la majorité a signalé qu'un projet immobilier était actuellement en cours sur la zone de Saint-Sauveur.

Au vu de leur situation et de leurs contraintes environnementales respectives et afin de préserver ces espaces du maillage rural de la commune, le parti a suggéré d’entreprendre les procédures adéquates en vue de destiner définitivement ces zones à la non-urbanisation.

"Ce point est là pour dire de donner une crainte aux citoyens. Si nous voulons que la situation reste telle quelle, nous n'avons justement rien à voter. Tant que la commune de Frasnes-lez-Anvaing ne vote pas une urbanisation du site, il n'y aura pas d'urbanisation", a ainsi déclaré André Duthy, échevin de l'urbanisme (MR). Le chef de groupe Michel Delitte a trouvé ce dernier particulièrement agressif sur le sujet et aussi incorrect. "Il est bien de préciser que dans tous les cas, l'initiative d'affecter une ZACC à une destination précise propre à la commune et ce même si on l'affecte à la non-urbanisation. De cette façon, on se protège de toute envie de promoteurs immobiliers et de par la même occasion, d'éviter de construire dans des zones inadéquates".

Face à cette demande de vote, seul le conseiller indépendant Jacques Dupire a suivi le parti Horizon Citoyen dans sa démarche.