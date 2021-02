Frasnes: la reprise des formations pour le permis théorique ! Pays Vert M.P. Le Plan de Cohésion Sociale de Frasnes-lez-Anvaing reprogramme les formations pour aider les citoyens à passer leur permis théorique. Une initiative qui permet de soutenir un grand nombre de personnes © M.P.

Le permis théorique est un passage important dans notre vie et il n'est pas toujours évident d'en venir à bout. C'est pourquoi, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la commune de Frasnes a reprogrammé des formations afin d'aider un maximum de Frasnois. Ces formations sont destinées aux étudiants et aux demandeurs d'emploi. Quatre séances de formation sont organisées jusqu'à la fin de l'année. Une séance dure quatre jours et s'élève à dix euros.



"Nous avons toujours six formations mais, nous avons su en maintenir quatre malgré, la COVID-19. C'est une chouette initiative, les étudiants sont ravis de participer à ces séances et les retours sont positifs. Des échanges se font avec les formateurs mais également, avec les personnes qui suivent la formation. Cela permet de retrouver une certaine confiance. De plus, les formateurs sont à l'écoute et c'est une chouette équipe. Le taux de réussite est de 6/10", déclare Gilles Fontaine, chargé de projet.



Pour le Plan de Cohésion Sociale, il est indispensable d'agir au niveau de la mobilité. "Les lignes de bus sont adaptées en fonction des heures scolaires. Si on veut prendre le bus le week-end, ce n'est pas possible. Quatre actions sur huit, organisées par le PCS, sont destinées à la mobilité. Sans voiture, on n'arrive à rien", conclut Gilles Fontaine.



Plus d'informations concernant ces formations auprès de Gilles Fontaine, 0499/ 75.13.72 ou en envoyant un mail à pcs@frasnes-lez-anvaing.be.