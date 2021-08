Auparavant, le camion de mazout passait, tant bien que mal, par le terrain de foot pour approvisionner une partie de la ruelle de la Belle Eau. Lors de l'aménagement de la ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concerté) , les riverains ont donc demandé qu'une voirie soit installée pour faciliter l'accès à la ruelle. Cependant, ce fut la déception à la fin des travaux...

"On a constaté qu'une armoire VOO, un poteau d'éclairage, et les impétrants se trouvaient de part et d'autre de la voirie. La voirie faisant 3 mètres de large, il était donc impossible pour un camion de reculer dans un espace aussi restreint", explique Guy Foucart, habitant de la ruelle.

Contactés par ce riverain, Michel Devos et Marian Clément ont joué de leurs relais pour trouver une solution. "C'est finalement chez ORES que la solution est tombée. Le gestionnaire de réseaux de distribution en électricité et en gaz a récemment envoyé un courrier aux habitants de la ruelle pour leur signifier que le gaz sera installé en septembre dans toute la ruelle", indique le président du PS frasnois Marian Clément.

"Nous sommes particulièrement heureux du dénouement et du retour positif d'ORES. Un poteau électrique a également été déplacé pour faciliter le passage des services de secours. Le raccordement de leur logement au gaz sera réellement un plus pour les habitants en terme de d'économies et de confort", conclut le conseiller socialiste Michel Devos