Aussi, comme d’autres communes de Wallonie picarde, la commune de Frasnes-lez-Anvaing s’est mobilisée en vue de proposer une solution. Et le gîte de Grandrieu est rapidement apparu comme une solution optimale. Ce gîte est une propriété communale, gérée par l’ASBL Sport Tourisme et Développement. Comme toutes les infrastructures gérées par cette ASBL, il est actuellement fermé pour cause de pandémie (Coronavirus). Suite à différents contacts entre les autorités communales et les représentants pour la Wallonie picarde de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, et après fixation très précise des conditions d’hébergement, douze migrants sont arrivés au Gîte de Grandrieu ce lundi 13 avril fin de journée. Il s’agit d’hommes originaires d’Ethiopie et d’Erythrée.

La durée du séjour sera limitée à la période de confinement imposée par le gouvernement fédéral. Durant leur séjour, le confinement s’appliquera de manière très stricte, ce qui signifie que ces personnes resteront dans l’enceinte du gîte. Ces migrants sont arrivés à Frasnes-lez-Anvaing en bonne santé.

Un suivi médical sera assuré par un médecin spécifiquement désigné pour cette mission. Si l’un d’entre eux devait présenter des symptômes de coronavirus, il serait immédiatement transféré dans un autre centre d’accueil géré par la Croix-Rouge. Des bénévoles de la Plateforme Citoyenne, habitués à la prise en charge des migrants, assurent l’accueil et le ravitaillement de ces personnes.