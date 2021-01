Ce n'est évidemment pas facile de mettre en place ce type de projet lorsqu'on n'est pas des spécialistes dans le domaine du rédactionnel. Pour le moment, une psychologue, une ergothérapeute et une animatrice s'occupent de la rédaction du journal. Ces dernières ont eu un peu de difficultés à se mettre dans la peau d'un rédacteur.



"Etre rédacteur, c'est un métier. Ce n'est pas notre travail. Cela a été compliqué", déclare Jenny Rys, animatrice au Jardin Intérieur.



L'implication des bénéficiaires



Les habitants de l'établissement peuvent donc lire l'O'Gazette pendant leur temps libre et profiter des activités qui y sont proposées.



"Au début, ils ont été assez surpris par ce projet. Mais après, les retours ont été assez positifs. De plus, ils sont heureux d'être au courant de l'actualité du Jardin Intérieur".



À l'avenir, la maison de repos souhaiterait mettre tout en œuvre afin que les bénéficiaires prennent part à la rédaction du journal et traitent des sujets selon leurs envies.



"Pour le moment, rien n'a été fait avec les résidents. Mais, nous avons comme projet de les impliquer dans la rédaction de l'O'Gazette. Nous aimerions continuer notre philosophie Montessori. C'est-à-dire, faire les choses par soi-même. Dans le futur, nous souhaiterions que les habitants trouvent des sujets pour le journal et pourquoi pas créer une sorte de petite rédaction au sein du Jardin Intérieur", ajoute l'animatrice.



Aujourd'hui, l'O'Gazette n'est disponible qu'au sein de la maison de repos pour ses habitants.



"Lorsque la crise sanitaire se calmera, les familles pourront se procurer un journal et voir ce qu'il se fait dans notre maison de repos".



L'O'Gazette est donc une bien belle initiative qui permet à l'heure actuelle de distraire et d'informer les habitants de la maison de repos. Par la suite, ce projet sera d'autant plus épatant avec la participation active des résidents du Jardin Intérieur.

