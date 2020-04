De quoi permettre aux pensionnaires de rester en contact avec leurs proches en cette période de confinement et d’isolement

Le Lions dont la devise est « We serve » considère qu’il est de son devoir d’agir dans les moments difficiles que nous connaissons en raison de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie du Covid-19. Son action s’exprime sous différentes formes. Il a été décidé, par exemple, au niveau du Lions National, de distribuer prochainement plus de 70 000 masques de protection.

Indépendamment d’un soutien financier à l’action nationale, le Lions club de Frasnes-lez-Anvaing (région du Renaisis) a décidé d’agir localement tant pour les personnes souffrant de l’isolement que pour celles qui agissent auprès de ces mêmes personnes. Voici quelques semaines, à l’initiative de la maison de repos du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing, des tablettes numériques pour les résidents ont été offertes afin de lutter contre la solitude et leur permettre de joindre leurs proches.

Cette action ayant été très largement appréciée, la section frasnoise du Lions Club a soumis cette idée aux autres homes de la région. D’ici quelques jours, d’autres tablettes seront distribuées aux maisons de repos de Flobecq, d’Ellezelles et d’Herquegies.

« L’objectif sera aussi à terme d’utiliser cet outil pour agir sur la fracture numérique et digitale dont souffrent nos ainés. En effet, de plus en plus de démarches administratives et surtout bancaires ne sont plus réalisables qu’au travers du digital et nos anciens sont bien souvent démunis », expliquent les responsables du Lions Club.

Parallèlement à cette action, ces derniers ont tenu à offrir à l’occasion des fêtes de Pâques des chocolats au personnel travaillant dans les maisons de repos afin de manifester leur soutien et leur reconnaissance. Au total, plus de 300 paquets ont été dispatchés vers les différents sites de Frasnes, Flobecq, Ellezelles et Herquegies.