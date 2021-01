Le marché de Frasnes se déserte... Pays Vert M.P. © M.P.

Le marché de Frasnes s'installe tous les vendredis sur la place de l'Hôtel de Ville afin d'accueillir ses fidèles clients. Cependant, on y constate peu de commerçants et de clients...



Le vendredi matin, le marché de Frasnes semble peu mouvementé. Seulement, quatre commerçants ambulants et deux ou trois clients s'arrêtent pour prendre quelques marchandises. La crise sanitaire a été difficile pour certains commerçants. Mais pour d'autres, la Covid-19 n'est pas la principale raison de cette triste situation.



Pour la rôtisserie de volailles, Ma Belle Cocotte, ce marché vide peut s'expliquer par différentes problématiques.



"Au début, quand on a pu reprendre, les gens venaient très souvent. Mais, ces derniers temps, on constate que les gens sont retournés dans les grandes surfaces. Alors que c'est plus dangereux qu'ici. De plus, les gens ont peur de sortir. Notre clientèle est essentiellement des personnes âgées. Et malheureusement, beaucoup ont été victimes du virus", déclare le gérant.