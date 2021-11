Plus d'une heure. Voilà le temps pris pour aborder le point supplémentaire déposé par Jacques Dupire lors du conseil communal de ce mardi soir à Frasnes.", précise le médecin.

Selon Jacques Dupire, afin de comprendre où ces procurations ont pu disparaître, les enquêteurs se sont penchés sur le cheminement qu’elles ont emprunté à la suite des élections. Pour ce faire, ils ont interrogé de nombreuses parties prenantes à l’organisation des élections et il ressort de leurs auditions que : les procurations ont été déposées par les mandataires dans chacun des 14 bureaux de vote. Le même jour, ces procurations ont été acheminées dans les quatre Bureaux de dépouillement. Dans la soirée, elles ont été transmises au Bureau principal avec tous les autres documents électoraux traités par les Bureaux de dépouillement. Lors de ce tri, les enveloppes contenant les procurations ont été vues et n’avaient donc pas encore disparues. Après ce tri, les documents ont été placés pour partie dans la « Salle du Collège », laquelle a été fermée à clé par la Directrice générale. Le 24 octobre 2018, soit plus d’une semaine plus tard, les documents à destination de la Justice de Paix y ont été envoyés par une employée communale après avoir été entreposés dans le bureau de la Directrice générale.

"En principe, après le dépouillement, les procurations et leurs annexes auraient dû être acheminées à la Justice de Paix d’Ath. Toutefois, les enquêteurs de la Police judiciaire ne les y ont pas trouvées. Cela implique dès lors que ces documents ont disparu dans les locaux de la Commune entre le 14 et le 24 octobre 2018", poursuit Jacques Dupire. Afin d'éviter qu’une disparition mystérieuse d’une telle gravité puisse survenir à l’occasion des prochains scrutins, l'ancien bourgmestre f.f. a demandé un vote du Conseil communal pour enjoindre au Collège de déposer plainte pour vol ainsi que commander un audit externe et impartial auprès d’un organisme désigné.

"Cela ne sert strictement à rien de mandater une société privée pour faire un audit quand la police judiciaire a déjà mené une enquête. Le MR ne souhaite donc pas répondre favorablement à ces deux demandes. Vous nous faites le reproche de ne pas vouloir aller plus loin et d'avoir fait appel. Mais heureusement qu'on l'a fait. Au moins ,on a eu la vision globale du dossier. Cela a permis d'aboutir non pas à un acquittement mais à un non-lieu. On a finalement apporté de l'eau au moulin. A un moment donné, quand la justice a fait son travail, il faut l'accepter et ne pas se dire on s'est trompé", a déclaré Valéry Gosselain. Le parti Ecolo ainsi que le parti socialiste se sont abstenus. "Le conseil communal n'est pas une cour de justice. On demande de voter pour un dépôt de plainte alors que la justice a fait son travail afin de comprendre la vérité. Des recherches ont été faites et on n'a jamais rien trouvé. L'idée de porter plainte pour vol, nous ne la comprenons pas. Comment pourrait-on trouver trois ans plus tard des preuves qu'on n'a pas trouvées il y a trois ans ? Il n'y a plus rien à faire d'autre que de recentrer nos préoccupations sur l'intérêt du citoyen", a précisé Marie-Colline Leroy (Ecolo). Seul, Michel Delitte (Horizon Citoyen) a voté pour la motion demandée par Jacques Dupire.